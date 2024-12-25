Юлия Путинцева раскрыла правду про отношениях с Еленой Рыбакиной

— Нет. Конечно, хочу быть первой, и это нормально. Воспринимаю это как мотивацию, что если у нее получилось, то и у меня может получиться, если буду работать. Я завидую, но по-доброму. Расцениваю это так, что нужно тренироваться. Смогла ведь ее обойти, значит, у меня есть потенциал, чтобы выиграть турнир или что-то еще. Расцениваю так, а не с такой завистью, — рассказала Путинцева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».