Юлия Путинцева раскрыла правду про отношениях с Еленой Рыбакиной

— Какие у тебя отношения с Рыбакиной? Нет такого негатива, что могла бы быть первой ракеткой Казахстана, а с ней немного находишься в тени?
— Нет. Конечно, хочу быть первой, и это нормально. Воспринимаю это как мотивацию, что если у нее получилось, то и у меня может получиться, если буду работать. Я завидую, но по-доброму. Расцениваю это так, что нужно тренироваться. Смогла ведь ее обойти, значит, у меня есть потенциал, чтобы выиграть турнир или что-то еще. Расцениваю так, а не с такой завистью, — рассказала Путинцева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».
Напомним, что Путинцева перешла под флаг Казахстана в 2012 году, а Рыбакина спустя шесть лет. При этом Елена занимает шестое место в мировом рейтинге, а Юлия — 29-ая.
Отметим, что Путинцева и Рыбакина провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счет личных встреч: 2−1 в пользу Юлии.