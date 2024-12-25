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Юлия Путинцева раскрыла правду про отношениях с Еленой Рыбакиной

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала о конкуренции с первой ракеткой страны Еленой Рыбакиной, передает Vesti.kz.

Источник: ©j48tennis.net

— Какие у тебя отношения с Рыбакиной? Нет такого негатива, что могла бы быть первой ракеткой Казахстана, а с ней немного находишься в тени?

— Нет. Конечно, хочу быть первой, и это нормально. Воспринимаю это как мотивацию, что если у нее получилось, то и у меня может получиться, если буду работать. Я завидую, но по-доброму. Расцениваю это так, что нужно тренироваться. Смогла ведь ее обойти, значит, у меня есть потенциал, чтобы выиграть турнир или что-то еще. Расцениваю так, а не с такой завистью, — рассказала Путинцева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Напомним, что Путинцева перешла под флаг Казахстана в 2012 году, а Рыбакина спустя шесть лет. При этом Елена занимает шестое место в мировом рейтинге, а Юлия — 29-ая.

Отметим, что Путинцева и Рыбакина провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счет личных встреч: 2−1 в пользу Юлии.