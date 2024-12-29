17-летняя Мирра Андреева — о целях на новый сезон: «Было бы здорово выиграть больше титулов»

В 2024 году 17-летняя россиянка выиграла серебряную медаль Олимпиады в паре с Дианой Шнайдер, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и завоевала первый взрослый титул в карьере, победив на турнире WTA-250 в румынском Яссы.
«Конечно, для меня было бы здорово просто выиграть больше титулов. Неважно, на каких турнирах. Всегда приятно выиграть трофей. У меня уже есть победа на турнире WTA 250, и я была бы очень рада победить на WTA-500. Когда я это сделаю, то, конечно, буду рада выиграть “тысячник”. Но если получится выиграть его до “пятисотовика”, то тоже буду рада. Необязательно идти по категориям. В общем, я буду рада любому титулу.
В этом году постараюсь наслаждаться теннисом, атмосферой, насчет погоды не уверена… Наслаждаться странами, в которые приезжаю, и игрой в теннис", — сказала Мирра Андреева в интервью пресс-службе WTA.