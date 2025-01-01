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Камбэком завершилось противостояние Казахстана с чемпионом турнира за 11 миллионов

Казахстанский теннисист Александр Шевченко встретился с немцем Даниэлем Мазуром (254-е место) на турнире United Cup-2025 в Австралии, передает Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Шевченко, занимающий 78-е место в мировом рейтинге, добился победы над Мазуром, являющимся 254-ой ракеткой мира со счетом 6:7, 6:2, 6:2.

Это уже третья игра Александра на на турнире. Ранее он разгромно проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 2:6, 1:6 и добился сенсационной победы над греком Стефаносом Циципасом 6:4, 7:6.

Первую победу над Германией принесла Елена Рыбакина, которая одолела Лауру Зигмунд со счетом 6:3, 6:1. Два успешных противостояния вывели Казахстан в полуфинал турнира.

Стоит отметить, что Германия была действующим чемпионом, а призовой фонд соревнования составляет 11 миллионов долларов.