Камбэком завершилось противостояние Казахстана с чемпионом турнира за 11 миллионов

Шевченко, занимающий 78-е место в мировом рейтинге, добился победы над Мазуром, являющимся 254-ой ракеткой мира со счетом 6:7, 6:2, 6:2.
Это уже третья игра Александра на на турнире. Ранее он разгромно проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 2:6, 1:6 и добился сенсационной победы над греком Стефаносом Циципасом 6:4, 7:6.
Первую победу над Германией принесла Елена Рыбакина, которая одолела Лауру Зигмунд со счетом 6:3, 6:1. Два успешных противостояния вывели Казахстан в полуфинал турнира.
Стоит отметить, что Германия была действующим чемпионом, а призовой фонд соревнования составляет 11 миллионов долларов.