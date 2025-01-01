Теннисистка из Казахстана привлекла внимание Джоковича. Он предрек ей титулы

Отметим, что подготовкой Новака долгое время занимался Горан Иванишевич, который сейчас является наставником Рыбакиной.
"Ну, на самом деле, я был счастлив, потому что мы говорили о том, что Рыбакина нам очень нравится, как она играет, как она себя ведет. Когда Горан работал со мной, мы всегда любили смотреть, как она играет. Поэтому я был рад услышать новость о том, что они вместе.
Надеюсь, Горан сможет внести положительный вклад в ее игру, в ее успех. Она ведь топ-игрок. Она уже выиграла турнир «Большого шлема» и знает, каково это. Я уверен, что она жаждет большего и, похоже, очень мотивирована. Она начала сезон, как я видел, с нескольких хороших побед. Так что я желаю им всего наилучшего. Знаете, на днях я переписывался с Гораном. По-моему, он никогда не работал в WTA. Я спросил его, как он себя чувствует и все такое. Он признался, что разница чувствуется, но он очень рад помочь Елене, и, надеюсь, мы увидим, как они вместе поднимут несколько больших трофеев над головой", — сказал Джокович на пресс-конференции в Брисбене.
Напомним, что Рыбакина сейчас занимает шестое место в мировом рейтинге. Сейчас она выступает на турнире United Cup-2025, где одержала три победы и помогла Казахстану выйти в полуфинал.