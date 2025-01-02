Шок! Чемпионка парного турнира «Большого шлема» играла весь год, проходя лечение рака груди

«Я делюсь своим опытом, чтобы подчеркнуть, какое качество жизни можно сохранить, если рак обнаружен на ранней стадии. Когда у вас есть доступ к врачам и другим работникам здравоохранения, которые обладают высокой квалификацией и преданы своему делу, когда вы заботитесь о своем психическом, физическом и духовном благополучии и когда вы окружаете себя людьми, которые действительно поддерживают вас», — добавила Габриэла.