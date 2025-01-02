Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене

СИДНЕЙ, 2 января. /ТАСС/. Россиянка Полина Кудерметова обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:2, 7:5 в пользу Кудерметовой. В четвертьфинале российская теннисистка встретится с американкой Эшлин Крюгер.
Кудерметовой 21 год, она занимает 107-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше первого круга.
Касаткиной 27 лет, она занимает девятое место в рейтинге WTA. На ее счету восемь титулов под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500. Призовой фонд соревнований составляет $1,5 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая не участвует в нынешнем розыгрыше. Из россиянок турнир в Брисбене выигрывала Мария Шарапова (2015).