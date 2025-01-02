Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене

Касаткиной 27 лет, она занимает девятое место в рейтинге WTA. На ее счету восемь титулов под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.