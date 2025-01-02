Теннисистка Мирра Андреева назвала цель на 2025 год

«Моя главная цель на 2025 год — попасть в топ-10, — сказала Андреева. — Поэтому я просто сделаю все возможное для этого, начиная с турнира в Брисбене, с первого турнира сезона. Я просто сделаю все возможное и посмотрю, смогу ли достичь этой цели».