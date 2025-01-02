Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисистка Мирра Андреева назвала цель на 2025 год

Спортсменка намерена войти в топ-10 мирового рейтинга.

Источник: Waleed Zein/Anadolu via Getty Images

СИДНЕЙ, 2 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева намерена войти в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2025 году. Комментарий Андреевой приводит журналист Виктор Окечукву на своей странице в соцсети X.

В четверг Андреева победила чешку Линду Носкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене.

«Моя главная цель на 2025 год — попасть в топ-10, — сказала Андреева. — Поэтому я просто сделаю все возможное для этого, начиная с турнира в Брисбене, с первого турнира сезона. Я просто сделаю все возможное и посмотрю, смогу ли достичь этой цели».

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард», он завершится 5 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,5 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая не участвует в нынешнем розыгрыше. Из россиянок турнир в Брисбене выигрывала Мария Шарапова (2015).