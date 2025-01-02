Теннисистка Мирра Андреева назвала цель на 2025 год

СИДНЕЙ, 2 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева намерена войти в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2025 году. Комментарий Андреевой приводит журналист Виктор Окечукву на своей странице в соцсети X.
В четверг Андреева победила чешку Линду Носкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене.
«Моя главная цель на 2025 год — попасть в топ-10, — сказала Андреева. — Поэтому я просто сделаю все возможное для этого, начиная с турнира в Брисбене, с первого турнира сезона. Я просто сделаю все возможное и посмотрю, смогу ли достичь этой цели».
Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард», он завершится 5 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,5 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая не участвует в нынешнем розыгрыше. Из россиянок турнир в Брисбене выигрывала Мария Шарапова (2015).