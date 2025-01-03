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Бойкотирует Australian Open? Рыбакина в эпицентре скандала из-за возвращения бывшего тренера

Очень неспокойной выглядит обстановка вокруг Елены Рыбакиной на старте нового сезона. И ситуация стала такой после сенсационного заявления казахстанки о возобновлении сотрудничества со своим бывшим тренером Стефано Вуковым, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Рыбакина прекратила многолетнее сотрудничество с Вуковым в конце августа 2024 года. Сразу после этого стало известно, что хорват временно отстранен от работы в WTA-туре и по нему ведется расследование по части нарушения кодекса поведения. Поэтому Стефано был лишен возможности получать аккредитации на турниры и тренировать кого-либо в WTA-туре.
Теперь, по сообщениям The Athletic, ситуация заметно осложнилась. Несколько дней назад Рыбакина сообщила о возобновлении сотрудничества с тренером, даже несмотря на то, что она уже наняла нового тренера — другого хорвата Горана Иванишевича.

«Вуков отрицает нарушение кодекса WTA, а Рыбакина неоднократно заявляла, что поведение Вукова по отношению к ней никогда не было оскорбительным. По словам представителя, осведомленного о ходе расследования, она ясно выразила эти чувства. WTA начала расследование в прошлом году после того, как поступили жалобы на его поведение, которое другие назвали интенсивным и местами грубым.

В то время как другие тренеры и комментаторы, включая Пэм Шрайвер, публично критиковали Вукова, Рыбакина защищала его, и она не была одной из тех, кто обратился к WTA».

Представитель WTA подтвердил, что в настоящее время Вуков все еще отстанен от соревнований из-за проведения независимого расследования. Поэтому он не имеет права получать аккредитацию на турниры WTA. Больше никаких подробностей в ассоциации не предоставили.

«Поскольку Вукову фактически запретили работать тренером, он не сможет попасть на тренировочные корты или в ложу Рыбакиной на Australian Open или любом другом соревновании.

Люди, которые непосредственно общались с Рыбакиной, сказали, что пока неясно, что она будет делать, если Вукову не разрешат ее тренировать. Возможны самые разные варианты: от приобретения билетов, чтобы смотреть матчи на стадионе, до бойкота турниров.
По словам источников, осведомленных о расследовании, Рыбакина уже несколько месяцев находится в контакте с WTA, пытаясь опровергнуть обвинения и добиться того, чтобы Вуков получил право тренировать ее. Ее решение публично заявить о своем желании работать с Вуковым наряду с Иванишевичем, о назначении которого она объявила всего два месяца назад, заставило привлечь внимание к этому вопросу».

Вуков не может тренировать казахстанку, но источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что они регулярно общаются на тему матчей. Недавнее назначение Иванишевича на пост тренера было довольно громким и обсуждаемым, но теперь в их сотруденичестве появилось напряжение из-за ситуации с Вуковым.

Поговаривают, что Горан был ошарашен заявлением Рыбакиной о Вукове, которое было неожиданным для всех. И неясно, останется ли Иванишевич, если Вуков сможет в будущем вновь стать полноценным тренером Рыбакиной.