Бойкотирует Australian Open? Рыбакина в эпицентре скандала из-за возвращения бывшего тренера

«Поскольку Вукову фактически запретили работать тренером, он не сможет попасть на тренировочные корты или в ложу Рыбакиной на Australian Open или любом другом соревновании.



Люди, которые непосредственно общались с Рыбакиной, сказали, что пока неясно, что она будет делать, если Вукову не разрешат ее тренировать. Возможны самые разные варианты: от приобретения билетов, чтобы смотреть матчи на стадионе, до бойкота турниров.

По словам источников, осведомленных о расследовании, Рыбакина уже несколько месяцев находится в контакте с WTA, пытаясь опровергнуть обвинения и добиться того, чтобы Вуков получил право тренировать ее. Ее решение публично заявить о своем желании работать с Вуковым наряду с Иванишевичем, о назначении которого она объявила всего два месяца назад, заставило привлечь внимание к этому вопросу».