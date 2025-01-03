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Калинская вышла в финал парного турнира в Брисбене

Калинская в паре с австралийкой Хон вышла в финал турнира в Брисбене.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская в паре с австралийкой Присциллой Хон вышла в финал турнира в Брисбене, призовой фонд которого превышает 1,5 миллиона долларов.

В полуфинале Калинская и Хон одержали победу над венгеркой Тимей Бабош и американкой Николь Мелихар-Мартинес со счетом 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

В финале турнира россиянка и австралийка сыграют с победительницами встречи Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония).