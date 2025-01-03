Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене

В четвертьфинале она обыграла американку Эшлин Крюгер.

Источник: AP 2024

СИДНЕЙ, 3 января. /ТАСС/. Россиянка Полина Кудерметова обыграла американку Эшлин Крюгер в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Кудерметовой. В полуфинале россиянка встретится с украинкой Ангелиной Калининой.

Кудерметовой 21 год, она занимает 107-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше первого круга.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард», он завершится 5 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,5 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая не участвует в нынешнем розыгрыше. Из россиянок турнир в Брисбене выигрывала Мария Шарапова (2015).