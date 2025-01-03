Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене

СИДНЕЙ, 3 января. /ТАСС/. Россиянка Полина Кудерметова обыграла американку Эшлин Крюгер в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.
Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Кудерметовой. В полуфинале россиянка встретится с украинкой Ангелиной Калининой.
Кудерметовой 21 год, она занимает 107-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше первого круга.
Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард», он завершится 5 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,5 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая не участвует в нынешнем розыгрыше. Из россиянок турнир в Брисбене выигрывала Мария Шарапова (2015).