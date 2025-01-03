Бублик раскрыл сумму, которую ежегодно тратит на свою команду

— Понимаешь, ситуация так сложилась, что когда я заработал достаточно, то понял: дело не в деньгах. Это меня изменило, я осознал, что нужно уважать и любить то, чем ты занимаешься. Деньги приходят и уходят, в том числе большие деньги, которые мы зарабатываем. Они ничего не поменяли. Когда я понял, что могу повесить ракетку на гвоздь и ничего не делать, то решил, что все равно хочу продолжать играть. В какой‑то степени я извинился внутри себя перед спортом за свои слова.