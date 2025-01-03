Бублик раскрыл сумму, которую ежегодно тратит на свою команду

Бублик на данный момент занимает 33-ю строчку мирового рейтинга. За свою карьеру он заработал более 7,5 миллиона долларов призовых.
— В 2020 году ты сказал, что ненавидишь теннис, но вынужден играть, потому что заработал недостаточно. Удалось это сделать?
— Понимаешь, ситуация так сложилась, что когда я заработал достаточно, то понял: дело не в деньгах. Это меня изменило, я осознал, что нужно уважать и любить то, чем ты занимаешься. Деньги приходят и уходят, в том числе большие деньги, которые мы зарабатываем. Они ничего не поменяли. Когда я понял, что могу повесить ракетку на гвоздь и ничего не делать, то решил, что все равно хочу продолжать играть. В какой‑то степени я извинился внутри себя перед спортом за свои слова.
— В ответ на упрек в адрес теннисистов из‑за высоких зарплат не раз слышал аргумент о серьезных тратах на содержание команды. Можешь рассказать, сколько профессиональный игрок тратит на персонал в год?
— Думаю, трачу на команду порядка 300−400 тысяч долларов в год, — сказал Бублик «Матч ТВ».
Александр представляет Казахстан с 2016 года. Он завоевал четыре титула на одиночных турнирах АТР.