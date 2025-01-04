Рыбакина определила судьбу Казахстана за выход в финал United Cup

В первом сете казахстанка уступила на тай-брейке 6:7. Во втором сете Рыбакина проиграла со счетом 4:6. Таким образом, Казахстан потерял шансы на выход в финал United Cup. Ранее в первом полуфинальном матче сборной Казахстана против Польши Александр Шевченко уступил Хуберту Хуркачу.
Отметим, что ранее на United Cup Елена Рыбакина провела три одиночных матча и одержала в них три победы, не отдав соперницам ни одного сета.
Напомним, что общий призовой фонд United Cup равен 11,17 миллиона долларов (5,89 миллиарда тенге).