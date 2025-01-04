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Рыбакина определила судьбу Казахстана за выход в финал United Cup

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) сыграла с полькой Игой Швентек (2-е место) на турнире United Cup-2025 в Австралии, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В первом сете казахстанка уступила на тай-брейке 6:7. Во втором сете Рыбакина проиграла со счетом 4:6. Таким образом, Казахстан потерял шансы на выход в финал United Cup. Ранее в первом полуфинальном матче сборной Казахстана против Польши Александр Шевченко уступил Хуберту Хуркачу.

Отметим, что ранее на United Cup Елена Рыбакина провела три одиночных матча и одержала в них три победы, не отдав соперницам ни одного сета.

Напомним, что общий призовой фонд United Cup равен 11,17 миллиона долларов (5,89 миллиарда тенге).