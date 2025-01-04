Рыбакина сделала резкое заявление о возвращении бывшего тренера

На данный момент Рыбакина сотрудничает с Гораном Иванишевичем. Меж тем Вуков, по информации источников отстранен от турниров WTA.
«Сейчас я работаю с Гораном, и тут выходят все эти статьи… Я могу сказать лишь то же, что говорила прежде, — что [Стефано Вуков] никогда не обращался со мной плохо, ничего подобного не было. Я довольна тем, как проходит наша работа с Гораном эти пару недель. Как я уже говорила, Стефано возвращается в команду, потому что я знаю этого человека уже шесть лет, и мы можем многое сделать и за пределами площадки.
Конечно, я не очень довольна сложившейся ситуацией. Я недовольна теми комментариями, которые я вижу, особенно от людей, которые также находятся в Туре. Это действующие тренеры, комментаторы. Я не думаю, что это справедливо.
Единственное, что я могу сказать, это то, что он (Вуков — прим.) никогда не обращался со мной плохо. Я уважаю его за все, что он сделал для меня с самого начала, когда я выступала на турнирах начального уровня, и за всю ту работу, что мы проделали совместно. Назовите мне других тренеров, которые добились такого же успеха с игроками, которые начинали с юниорских турниров, а потом выиграли “Большой шлем” и попали в число лучших», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.
Напомним, под руководством Вукова казахстанка провела пять сезонов, перестав работать с ним в 2024 году. После этого она начала сотрудничать с Иванишевичем.
Рыбакина занимает шестое место в рейтинге WTA. В 2024-м она выиграла три турнира категории WTA-500 в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. Лучшим результатом Елены на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA первая ракетка страны не смогла выйти из группы.