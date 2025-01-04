Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина сделала резкое заявление о возвращении бывшего тренера

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала информационный бум в СМИ относительно возвращения ее бывшего основного тренера Стефано Вукова в команду после их разрыва в 2024 году, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

На данный момент Рыбакина сотрудничает с Гораном Иванишевичем. Меж тем Вуков, по информации источников отстранен от турниров WTA.

«Сейчас я работаю с Гораном, и тут выходят все эти статьи… Я могу сказать лишь то же, что говорила прежде, — что [Стефано Вуков] никогда не обращался со мной плохо, ничего подобного не было. Я довольна тем, как проходит наша работа с Гораном эти пару недель. Как я уже говорила, Стефано возвращается в команду, потому что я знаю этого человека уже шесть лет, и мы можем многое сделать и за пределами площадки.

Конечно, я не очень довольна сложившейся ситуацией. Я недовольна теми комментариями, которые я вижу, особенно от людей, которые также находятся в Туре. Это действующие тренеры, комментаторы. Я не думаю, что это справедливо.

Единственное, что я могу сказать, это то, что он (Вуков — прим.) никогда не обращался со мной плохо. Я уважаю его за все, что он сделал для меня с самого начала, когда я выступала на турнирах начального уровня, и за всю ту работу, что мы проделали совместно. Назовите мне других тренеров, которые добились такого же успеха с игроками, которые начинали с юниорских турниров, а потом выиграли “Большой шлем” и попали в число лучших», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, под руководством Вукова казахстанка провела пять сезонов, перестав работать с ним в 2024 году. После этого она начала сотрудничать с Иванишевичем.

Рыбакина занимает шестое место в рейтинге WTA. В 2024-м она выиграла три турнира категории WTA-500 в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. Лучшим результатом Елены на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA первая ракетка страны не смогла выйти из группы.