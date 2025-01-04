Соболенко стала финалисткой турнира в Брисбене

Для ведущих теннисисток мира эти соревнования являются проверкой сил перед первым в сезоне турниром серии «Большого шлема» — открытым чемпионатом Австралии, который пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Белорусские теннисистки по два раза подряд становились чемпионками Australian Open: Арина Соболенко выиграла два предыдущих турнира, а Виктория Азаренко побеждала в 2012 и 2013 годах.