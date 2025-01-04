Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко стала финалисткой турнира в Брисбене

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA-500 в австралийском Брисбене с призовым фондом $1,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в полуфинальном поединке первая ракетка мира за полтора часа победила российскую теннисистку Мирру Андрееву, которая занимает 16-е место в мировом рейтинге, — 6:3, 6:2. В завтрашнем решающем матче соперницей белоруски будет еще одна россиянка Полина Кудерметова (107-й номер рейтинга WTA), которая в первом полуфинале победила представительницу Украины Ангелину Калинину (55) — 6:4, 6:3.

На пути у финалу Арина Соболенко также обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (75) — 6:4, 6:0, представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (29) — 7:6 (7:2), 6:4 и чешскую теннисистку Марию Боузкову (44) — 6:3, 6:4. В поединке третьего раунда Боузкова выиграла у белоруски Виктории Азаренко (20) — 6:4, 6:4.

Год назад Арина Соболенко также добралась до финала состязаний в Брисбене, в котором проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (0:6, 3:6). Виктория Азаренко тогда дошла до полуфинала, в котором проиграла Соболенко (2:6, 4:6). Нынешний турнир завершится 5 января.

Для ведущих теннисисток мира эти соревнования являются проверкой сил перед первым в сезоне турниром серии «Большого шлема» — открытым чемпионатом Австралии, который пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Белорусские теннисистки по два раза подряд становились чемпионками Australian Open: Арина Соболенко выиграла два предыдущих турнира, а Виктория Азаренко побеждала в 2012 и 2013 годах.