Хачанов и Рублев вышли в финал турнира ATP в Гонконге в парном разряде

Рублеву 27 лет, он является восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и занимает 334-е место в парном. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и четыре — в парном. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.