Хачанов и Рублев вышли в финал турнира ATP в Гонконге в парном разряде

ТАСС, 4 января. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге в парном разряде.
В полуфинале россияне обыграли посеянных на турнире под первых номером французов Фабьена Ребуля и Садио Думбия со счетом 7:6 (7:3), 6:3. В финале Хачанов и Рублев сыграют с нидерландцем Сандером Арендсом и британцем Люком Джонсоном.
Рублеву 27 лет, он является восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и занимает 334-е место в парном. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и четыре — в парном. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Хачанову 28 лет, он занимает 19-е место в мировом рейтинге в одиночном и 142-е — в парном разряде. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов США (2022) и Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет $766,290. В 1996 году парный турнир выиграл россиянин Андрей Ольховский, выступавший с американцем Патриком Гэлбрайтом.