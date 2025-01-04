Фото: Мирра Андреева и Диана Шнайдер с титулом турнира в Брисбене

Напомним, в финале соревнований они одолели соотечественницу Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счётом 7:6 (8:6), 7:5.
17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер проводили лишь третий турнир вместе. Для обеих спортсменок этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA в парном разряде. Напомним, они являются серебряными призёрами Олимпийских игр — 2024.
В одиночном разряде Андреева дошла до полуфинала, где уступила белоруске Арине Соболенко. Шнайдер завершила борьбу в первом круге.