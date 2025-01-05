Соболенко прокомментировала свой титул в Брисбене

«Я определенно чувствую себя в своей тарелке. Физически и морально я буду готова к Открытому чемпионату Австралии. Я очень довольна тем, как прошла эта неделя. Очень важно, что этот трофей приведет меня на крупный турнир», — приводит слова Соболенко WTAtennis.com.