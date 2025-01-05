Корнеева работает с топ-тренером из академии Надаля. С такой командой близок взлёт в WTA

«Юлия Бекещенко по-прежнему является моим тренером в Москве, как и Андрей Савин. Здесь, в академии Рафаэля Надаля, я начала работать с Анабель Мединой-Гарригес. Не буду говорить конкретно, что мы делаем. Но в целом в академии вместе с Анабель мы работаем над тем, чтобы я играла более агрессивно и чаще атаковала. Для моей игры неважно, кто является моим тренером: мужчина или женщина. Самое главное — результат», — сказала тогда Корнеева в интервью WTA.