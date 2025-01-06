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Юлия Путинцева установила личный рекорд в мировом рейтинге

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева улучшила свое положение в новом рейтинге одиночного разряда от Женской теннисной ассоциации (WTA), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Казахстанская теннисистка поднялась на 25-е место, тогда как ранее располагалась на четыре строчки ниже. Это ее лучший результат в карьере. Прежде она выше 27-й позиции в рейтинге WTA не поднималась.

Путинцева, до 2012 года выступавшая за Россию, является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде, трижды доходила до четвертьфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Финалистка двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2010, Открытый чемпионат Австралии-2012); финалистка одиночного турнира Orange Bowl (2011); бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница одиночного турнира Les Petits As (2009).