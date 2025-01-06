Мирра Андреева впервые вошла в топ-15 рейтинга WTA

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Семнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на рекордное для себя 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Андреева дошла до полуфинала турнира в австралийском Брисбене, где уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко. Второе место в рейтинге занимает полька Ига Швёнтек, третье — американка Кори Гауфф.
Российская теннисистка Полина Кудерметова поднялась со 107-го на 57-е место в рейтинге WTA. На прошедшей неделе 21-летняя россиянка дошла до финала турнира в Брисбене, где также уступила Соболенко.
Первой ракеткой России осталась Дарья Касаткина, которая идет на девятом месте. Далее без изменений располагаются соотечественницы Диана Шнайдер (13-е место) и Анна Калинская (14).
Рейтинг WTA, версия от 6 января:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9656 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8120;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6888;
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5399;
5 (5) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325;
6 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4821;
7 (7). Джессика Пегула (США) — 4671;
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3551;
9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368;
10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214…
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2895;
14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2721;
15 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2665…
26 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 1885…
27 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848…
28 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807…
35 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1434…
57 (107). Полина Кудерметова (Россия) — 1036…
62 (60). Камилла Рахимова (Россия) — 987…
75 (77). Анна Блинкова (Россия) — 898…
77 (72). Вероника Кудерметова (Россия) — 888…
86 (83). Эрика Андреева (Россия) — 838.