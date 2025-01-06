Медведев остался на пятой строчке в рейтинге АТР

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев остался на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной — на первом месте итальянец Янник Синнер, на втором — немец Александр Зверев, на третьей позиции идет испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР, версия от 6 января:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11830 баллов;
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7635;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010;
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5350;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5030;
6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4210;
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900;
8 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3535;
9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3520;
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3200…
19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410…
62 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 823…
99 (86). Павел Котов (Россия) — 612.