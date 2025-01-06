Казахстанские теннисисты взлетели в мировом рейтинге

Еще один успех зафиксировал 16-летний Зангар Нурланулы, который взлетел сразу на 36 позиций и теперь занимает 38-ю строчку. В 2024 году он стал чемпионом в трех одиночных турнирах: J100 в Измире, J200 в Шымкенте и J100 в Латвии.