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Сенсацией с «баранкой» начался Australian Open для Казахстана

Первым из казахстанцев на турнире Australian Open стартовал Михаил Кукушкин, чей путь начался с квалификации, передает Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Михаил, занимающий 109-е место в мировом рейтинге, в первой игре отборочного этапа, встречался с 234 ракеткой мира эстонцем Марком Лаялом. Противостояние продлилось два сета и завершилось неожиданным поражением казахстанца со счетом 0:6, 2:6.

Соперник Кукушкина совершил шесть подач навылет, при одной у казахстанца. Оба теннисиста сделали по одной двойной ошибке. У Марка получились шесть брейков, при одном у Михаила.

В следующем матче Марк сыграет с японцем Шо Ширкабура, занимающим 194-ое место.

Отметим, что открытый чемпионат Австралии входит в серию турниров «Большого шлема». Основная часть соревнования пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне.