Белорусские теннисистки проиграли в квалификации Australian Open

В первом круге квалификации Александра Саснович (141-й номер мирового рейтинга) уступила в трехсетовом поединке китайской теннисистке Сичже Вэй (119) — 5:7, 6:4, 3:6. Алена Фалей (210) проиграла в двух партиях представительнице Австралии Арине Родионовой (184) — 3:6, 5:7.Чтобы пробиться в основной этап, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера. Без участия в квалификации в Мельбурне выступят две представительницы Беларуси — действующая победительница Australian Open первая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 22-е место в мировом рейтинге.