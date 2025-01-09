Рыбакина узнала первую соперницу на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина получила шестой номер посева и начнет борьбу за трофей Australian Open с первого раунда. Ее соперницей в первом матче станет 16-летняя австралийка Эмерсон Джонс (371-я ракетка мира), получившая wild-card на AO-2025. Это будет первая очная встреча спортсменок на корте.