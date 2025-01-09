Теннисистка Полина Кудерметова вышла в основную часть Australian Open

Открытый чемпионат Австралии — первый из четырех турниров Большого шлема в сезоне. Соревнования пройдут с 12 по 26 января и проводятся на покрытии «хард». Призовой фонд турнира составит $59,8 млн. Его действующими победителями являются первые ракетки мира — Соболенко и итальянец Янник Синнер, который в финале прошлого розыгрыша обыграл Медведева.