Теннисистка Полина Кудерметова вышла в основную часть Australian Open

СИДНЕЙ, 9 января. /ТАСС/. Россиянка Полина Кудерметова обыграла австралийку Елену Микич в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Кудерметовой. Россиянка во второй раз в карьере сыграет в основной сетке турнира Большого шлема, в 2023 году теннисистка принимала участие в Открытом чемпионате Австралии, завершив выступление в первом круге.
Россиянка Оксана Селехметьева проиграла в финале квалификации австралийке Астре Шарме (3:6, 7:6 (7:4), 4:6).
Кудерметовой 21 год, она занимает 57-е место в мировом рейтинге. 5 января россиянка впервые сыграла в финале турнира WTA, проиграв в матче за титул в Брисбене первой ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии.
Открытый чемпионат Австралии — первый из четырех турниров Большого шлема в сезоне. Соревнования пройдут с 12 по 26 января и проводятся на покрытии «хард». Призовой фонд турнира составит $59,8 млн. Его действующими победителями являются первые ракетки мира — Соболенко и итальянец Янник Синнер, который в финале прошлого розыгрыша обыграл Медведева.
Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). В женском одиночном разряде из россиянок побеждала Мария Шарапова (2008).