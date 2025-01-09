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Путинцева сотворила сенсацию с рекордом

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 25-е место в мировом рейтинге, пробилась в полуфинал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В четвертьфинале она в упорной борьбе прошла 13-ю ракетку мира из России Диану Шнайдер в трех сетах — 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4.

Теннисистки провели на корте 3 часа и 13 минут. В ходе игры казахстанка сделала один эйс и допустила одну двойную ошибку, тогда как россиянка выполнила одну подачу навылет при пяти двойных ошибках.

Благодаря этому успеху Путинцева в live-рейтинге уже поднялась на рекордное для себя 23-е место. Если Юлия выиграет турнир, то она сможет рассчитывать на дебют в топ-20 со следующей недели и 18-ю строчку в мировом рейтинге WTA.

За выход в финал Путинцева сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№ 7).