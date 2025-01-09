Путинцева сотворила сенсацию с рекордом

Благодаря этому успеху Путинцева в live-рейтинге уже поднялась на рекордное для себя 23-е место. Если Юлия выиграет турнир, то она сможет рассчитывать на дебют в топ-20 со следующей недели и 18-ю строчку в мировом рейтинге WTA.