Медведев, Рублёв, Касаткина, Диана, Мирра: все россияне в сетках Australian Open — 2025

В последние годы Рублёв неплохо выглядит на Australian Open. В 2024-м он во второй раз подряд и в третий раз в карьере добрался до четвертьфинала в Мельбурне. Заколдованный барьер ¼ финала на мэйджорах Андрей пока так и не преодолел. На этой стадии у него 10 поражений в 10 поединках. В этот раз неприятности могут поджидать Рублёва уже в четвёртом круге, то есть в ⅛ финала. Россиянин выпал из топ-8 посева, и в потенциальных соперниках по четвёртому кругу у него оказался Даниил Медведев. Впрочем, до этой стадии ещё нужно дойти. Новый сезон Андрей начал неудачно, проиграв в первом же матче в Гонконге Фабиану Марожану — сопернику крепкому, но ни разу не звёздному. А ведь уже в первом круге его ждёт квалифаер Жоао Фонсека, победитель молодёжного Итогового турнира 2024 года. Во втором круге Рублёву может попасться трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка, а в третьем — Фрэнсис Тиафо или тот же Марожан.