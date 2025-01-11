Мирра и Соболенко могут сыграть друг с другом в 4-м круге AO: какой у них путь по сетке

Что касается Соболенко, то ей уже в первом круге досталась очень интересная соперница: чемпионка US Open 2017 года, бывшая третья, а ныне 84-я ракетка мира Слоан Стивенс. Американка после того триумфа на домашнем для себя Открытом чемпионате США выиграла лишь один крупный титул, победив в Майами в 2018 году. После этого Стивенс взяла ещё два трофея на турнирах WTA-250: Гвадалахару-2022 и Руан-2024. В личных встречах очевидный перевес у Соболенко: 4−0. Правда, ни один из матчей Слоан не отдала без борьбы. В первых трёх встречах понадобилось играть все три сета, а в последней игре, на «Ролан Гаррос» — 2023, Арине хватило двух партий, но тоже было сложно — 7:6 (7:5), 6:4.