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Американская теннисистка выиграла турнир в Австралии

Киз выиграла турнир в Аделаиде и завоевала свой девятый титул в карьере.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американка Мэдисон Киз стала победительницей теннисного турнира категории WTA 500 в Аделаиде, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.

В финале она обыграла со счетом 6:3, 4:6, 6:1 соотечественницу Джессику Пегулу, которая была посеяна на турнире под первым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут.

Киз 29 лет, она завоевала девятый титул в карьере. Американка является 20-й ракеткой мира. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема является финал Открытого чемпионата США 2017 года.