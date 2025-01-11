Американская теннисистка выиграла турнир в Австралии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американка Мэдисон Киз стала победительницей теннисного турнира категории WTA 500 в Аделаиде, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.
В финале она обыграла со счетом 6:3, 4:6, 6:1 соотечественницу Джессику Пегулу, которая была посеяна на турнире под первым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут.
Киз 29 лет, она завоевала девятый титул в карьере. Американка является 20-й ракеткой мира. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема является финал Открытого чемпионата США 2017 года.