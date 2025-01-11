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Оже-Альяссим победил в финале турнира ATP в Аделаиде

Оже-Альяссим победил Корду в Аделаиде и завоевал шестой титул АТР в карьере.

Источник: Mark Brake/Getty Images

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил американца Себастьяна Корду в финале турнира категории АТР 250 в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 760 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:1 в пользу 24-летнего игрока, который был посеян под пятым номером. У Корды был второй номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут.

Оже-Альяссим является 29-й ракеткой мира, этот титул стал для него шестым в одиночном разряде. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является полуфинал US Open — 2021.