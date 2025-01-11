Рыбакина скучает по скандальному тренеру и крайне возмущена, что её за это осуждают

"Понимаю ли я, почему тренеры комментируют мою ситуацию и почему они ей обеспокоены? Я знаю, что один из тренеров это Пэм Шрайвер. Я не знакома с ней лично, она никогда ко мне не подходила и не говорила со мной. Я знаю её историю, это грустно, но это не значит, что другие игроки сталкиваются с теми же проблемами. Она меня не знает, а я не знаю её. Не думаю, что честно давать такие комментарии. Особенно когда ты действующий тренер, комментатор, журналистка и так далее. Конечно, это неидеальная ситуация. Я не рада происходящему.