Первая соперница Мирры на AO полтора года назад угодила в скандал. Кто такая Мари Боузкова

Специализация Боузковой — это всё-таки одиночный теннис. Однако в парном разряде она выступает, как ни странно, даже успешнее. В одиночке лучший результат чешки в рейтинге WTA — 24-я строчка, а в паре она была 15-й ракеткой мира. И парных титулов у неё целых пять, в том числе «тысячник» в Пекине в 2023 году. Эти пять трофеев Мари завоевала с тремя разными напарницами, что свидетельствует о её умении при необходимости перестраивать игру в зависимости от того, кто оказывается рядом на корте. Да и на «Шлемах» у Боузковой в паре уже имеется выход в полуфинал (Уимблдон-2023) и ещё три четвертьфинала, а в одиночке она лишь однажды добралась до четвертьфинала (Уимблдон-2022).