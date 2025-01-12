Азаренко — об Australian Open — 2025: не хочу, чтобы результаты оказывали давление на меня

«Рада вернуться на этот турнир. В этом году я хочу подойти к нему с другим мышлением. Просто буду стараться находить радость в том, что я здесь. Не хочу, чтобы результаты оказывали давление на меня. Пытаюсь найти разные способы, чтобы начать так мыслить. Но, конечно, я уделю внимание техническим и тактическим аспектам», — сказала Азаренко на пресс-конференции.