Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Во встрече первого раунда 22-летняя представительница Китая, получившая пятый номер посева, обыграла пробившуюся в основную сетку через квалификацию румынку Анку Тодони со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.
В следующем круге первого в сезоне турнира Большого шлема Чжэн Циньвэнь, дошедшая до финала в 2024 году, сыграет с победительницей встречи Лаура Зигемунд (Германия) — Хейли Баптист (США).