«Становлюсь более смелой». Дождь не помешал Мирре на старте Australian Open

Неделю назад юная россиянка ничего не смогла противопоставить Арине Соболенко в полуфинале турнира в Брисбене. А сейчас до поединка с белоруской еще надо дойти — следующие соперницы (предположительно ими станут польки Магда Линнет и Магдалена Фрех) тоже не подарок. Концентрации терять нельзя. И далеко не факт, что юмор и сумасшедшинка — это удачный образ для девушки, от которой ждут подвига, причем не только в одиночном разряде. Вообще, не исключено, что Андреевой в какой-то момент придется принести в жертву парный турнир, где она после первого титула с Дианой Шнайдер тоже имеет отличные перспективы.