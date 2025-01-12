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Рууд вышел во второй круг Australian Open

Шестая ракетка мира Каспер Рууд вышел во второй круг Australian Open.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Во встрече первого раунда шестой сеяный турнира Рууд одержал победу над испанцем Хауме Муньяром со счетом 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1. Продолжительность матча составила 3 часа 21 минуту.

В следующем круге первого в сезоне турнира Большого шлема шестая ракетка мира сыграет с победителем встречи Николоз Басилашвили (Грузия) — Якуб Меншик (Чехия).

В другом матче 20-й сеяный Australian Open француз Артур Фис переиграл финна Отто Виртанена — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.