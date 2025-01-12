Касаткина и Калинская потеряли позиции в рейтинге WTA

На прошедшем турнире в австралийской Аделаиде Калинская из-за травмы не смогла доиграть встречу первого раунда против швейцарки Белинды Бенчич, а Касаткина уступила в третьем круге австралийке Эмерсон Джонс. В рейтинге Касаткина опустилась с девятой на десятую строчку, а Калинская — с 14-й на 16-ю.