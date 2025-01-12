Касаткина и Калинская потеряли позиции в рейтинге WTA

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянки Дарья Касаткина и Анна Калинская потеряли позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшем турнире в австралийской Аделаиде Калинская из-за травмы не смогла доиграть встречу первого раунда против швейцарки Белинды Бенчич, а Касаткина уступила в третьем круге австралийке Эмерсон Джонс. В рейтинге Касаткина опустилась с девятой на десятую строчку, а Калинская — с 14-й на 16-ю.
Россиянка Людмила Самсонова поднялась с 26-го на 21-е место в рейтинге WTA. Она не смогла доиграть полуфинальную встречу турнира в Аделаиде против американки Мэдисон Киз.
Рейтинг WTA, версия от 13 января:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9656 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8120;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6888;
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5399;
5 (5) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325;
6 (7). Джессика Пегула (США) — 4801;
7 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4723;
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3409;
9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3213;
10 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3151…
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2895…
15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2665;
16 (14). Анна Калинская (Россия) — 2637;
21 (26). Людмила Самсонова (Россия) — 2070…
31 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1713…
32 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1675…
36 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1434…
57 (57). Полина Кудерметова (Россия) — 1036…
62 (62). Камилла Рахимова (Россия) — 987…
73 (75). Анна Блинкова (Россия) — 898…
75 (77). Вероника Кудерметова (Россия) — 888…
86 (85). Эрика Андреева (Россия) — 838.