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Касаткина и Калинская потеряли позиции в рейтинге WTA

Касаткина и Калинская опустились, а Самсонова поднялась в рейтинге WTA.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянки Дарья Касаткина и Анна Калинская потеряли позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошедшем турнире в австралийской Аделаиде Калинская из-за травмы не смогла доиграть встречу первого раунда против швейцарки Белинды Бенчич, а Касаткина уступила в третьем круге австралийке Эмерсон Джонс. В рейтинге Касаткина опустилась с девятой на десятую строчку, а Калинская — с 14-й на 16-ю.

Россиянка Людмила Самсонова поднялась с 26-го на 21-е место в рейтинге WTA. Она не смогла доиграть полуфинальную встречу турнира в Аделаиде против американки Мэдисон Киз.

Рейтинг WTA, версия от 13 января:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9656 очков;

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8120;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6888;

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5399;

5 (5) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325;

6 (7). Джессика Пегула (США) — 4801;

7 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4723;

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3409;

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3213;

10 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3151…

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2895…

15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2665;

16 (14). Анна Калинская (Россия) — 2637;

21 (26). Людмила Самсонова (Россия) — 2070…

31 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1713…

32 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1675…

36 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1434…

57 (57). Полина Кудерметова (Россия) — 1036…

62 (62). Камилла Рахимова (Россия) — 987…

73 (75). Анна Блинкова (Россия) — 898…

75 (77). Вероника Кудерметова (Россия) — 888…

86 (85). Эрика Андреева (Россия) — 838.