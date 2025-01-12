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Андреева поделилась эмоциями после победы в первом раунде Australian Open

Мирра Андреева заявила, что заслужила право играть на Australian Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что больше не чувствует себя новичком в туре и заслуживает права играть на Открытом чемпионате Австралии.

В ночь на воскресенье по московскому времени 17-летняя россиянка переиграла Марию Боузкову из Чехии со счетом 6:3, 6:3 в первом раунде Australian Open.

«Я бы не сказала, что сейчас чувствую себя новичком в туре. Я чувствую, что заслужила право быть здесь. Даже когда я играла на “Ролан Гаррос” и Уимблдоне в 2024 году, я все еще пыталась доказать людям, что мое место здесь, что я буду играть с вами. Теперь я чувствую, что все уже знают это. Я также чувствую, что я игрок WTA. Я здесь, я делаю свою работу, и мне нравится то, что я делаю», — приводит слова Андреевой The Tennis Letter в соцсети X.

Андреева занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.