Андреева поделилась эмоциями после победы в первом раунде Australian Open

«Я бы не сказала, что сейчас чувствую себя новичком в туре. Я чувствую, что заслужила право быть здесь. Даже когда я играла на “Ролан Гаррос” и Уимблдоне в 2024 году, я все еще пыталась доказать людям, что мое место здесь, что я буду играть с вами. Теперь я чувствую, что все уже знают это. Я также чувствую, что я игрок WTA. Я здесь, я делаю свою работу, и мне нравится то, что я делаю», — приводит слова Андреевой The Tennis Letter в соцсети X.