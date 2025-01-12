Последний шанс Медведева? Россиянин трижды был в шаге от титула на Australian Open

«По правде говоря, подготовка была отличной. Не хочется делать слишком громких заявлений, но это была одна из моих лучших предсезонок. У меня было довольно много времени. Мы тренировались пять недель, это очень много. В прошлом году я сделал то же самое — не проводил никаких турниров. На мой взгляд, сезон начинается чересчур рано. Но я чувствую себя прекрасно, потому что это даёт мне добавочное время для тренировок. Думаю, мы увидим много интересного от меня», — рассказал сам Медведев о подготовке к стартующему турниру.