Блинкова вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Во встрече первого раунда Блинкова обыграла австралийку Дарью Сэвилл (wild card) со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.
В следующем круге Australian Open Блинкова сыграет с победительницей матча Магдалена Френх (Польша, 23-й номер посева) — Полина Кудерметова (Россия, квалификация). В прошлом сезоне Блинкова доходила до третьего круга турнира в Мельбурне, что является ее лучшим результатом.
В другом матче 29-я ракетка турнира чешка Линда Носкова уступила датчанке Кларе Таусон — 7:5, 3:6, 4:6.