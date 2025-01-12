Блинкова вышла во второй круг Australian Open

В следующем круге Australian Open Блинкова сыграет с победительницей матча Магдалена Френх (Польша, 23-й номер посева) — Полина Кудерметова (Россия, квалификация). В прошлом сезоне Блинкова доходила до третьего круга турнира в Мельбурне, что является ее лучшим результатом.