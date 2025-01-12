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Блинкова вышла во второй круг Australian Open

Блинкова вышла во второй круг Australian Open, обыграв австралийку Сэвилл.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Во встрече первого раунда Блинкова обыграла австралийку Дарью Сэвилл (wild card) со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.

В следующем круге Australian Open Блинкова сыграет с победительницей матча Магдалена Френх (Польша, 23-й номер посева) — Полина Кудерметова (Россия, квалификация). В прошлом сезоне Блинкова доходила до третьего круга турнира в Мельбурне, что является ее лучшим результатом.

В другом матче 29-я ракетка турнира чешка Линда Носкова уступила датчанке Кларе Таусон — 7:5, 3:6, 4:6.