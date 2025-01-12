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«Я не видел смысла дальше жить». Рублев признался, что пережил страшнейшую депрессию в 2024 году

Российский теннисист Андрей Рублев в преддверии Australian Open рассказал об ужасном эмоциональном состоянии, которое он пережил в 2024 году.

Источник: Getty Images

Он утверждает, что его плохое самочувствие пришлось на поражение в первом круге Уимблдона от Франсиско Комесаны, который тогда был 122-й ракеткой мира и не выиграл ни одного матча в ATP.

«Я определенно чувствую себя намного лучше. Я все еще не в том месте, где бы мне хотелось быть, но, наконец, у меня есть база. Мне есть на что опираться, потому что полгода назад я достиг худшего момента в своей жизни с точки зрения того, как я себя чувствовал.

Когда? Это случилось после Уимблдона. Это был худший момент, с которым я столкнулся в отношении себя. Это было не из-за тенниса. Это было связано с собой, как будто в тот момент я не видел смысла дальше жить. Например, ради чего? Это звучит слишком драматично, но мысли в моей голове просто убивали меня, создавая множество беспокойств, и я больше не мог с этим справляться. У меня начиналось биполярное расстройство, если можно так выразиться. Но тот, кто положил этому начало, — это я. Теперь я чувствую себя лучше. Я вижу, что происходит.

После Уимблдона кое-что изменилось. Я принимал таблетки от депрессии, но они совсем не помогали. В конце концов я сказал: “Я больше ничего не хочу принимать”. Я перестал принимать все таблетки, а Марат Сафин очень помог мне с разговором.

Он заставил меня осознать многие вещи, и затем я начал работать с психологом. Я многое узнал о себе, и тогда, хоть я и не чувствовал себя в счастливом настроении или в том счастливом месте, в котором мне бы хотелось быть, я больше не чувствовал безумной тревоги и стресса от непонимания, что делать со своей жизнью.

У вас может быть все в жизни: здоровая семья, все материальные вещи, самые здоровые отношения. Но если с вами происходит что-то, чего вы не хотите видеть, вы никогда не будете счастливы. Если вы это обнаружите и примете, вы будете чувствовать себя все лучше и лучше.

Я не собираюсь лгать и говорить, что не хочу выиграть Большой шлем. Это мечта, и я сделаю все возможное, чтобы попытаться ее осуществить. Но если я выиграю Большой шлем, изменит ли это мою жизнь или компенсирует? Конечно, нет», — цитирует Рублева The Guardian.