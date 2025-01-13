Соболенко заявила, что хотела бы видеть флаг Белоруссии на турнирах WTA

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису заявила, что была бы рада возвращению национальных символов на турнирах.
Российские и белорусские теннисисты с февраля 2022 года выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе, без национальных символов.
«Я всегда гордилась тем, что смогла пробиться из такой небольшой страны, как Белоруссия. Конечно, было бы приятно видеть флаг страны рядом с моим именем. Но я не могу повлиять на эту ситуацию, не могу ничего изменить. Когда бы это ни произошло, я буду рада», — сказала Соболенко на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале турнира.
В воскресенье действующая победительница Australian Open начала защиту титула с победы над американкой Слоан Стивенс. Во втором круге она сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро. Белоруска побеждала на Australian Open в 2023 и 2024 годах.