Соболенко заявила, что хотела бы видеть флаг Белоруссии на турнирах WTA

«Я всегда гордилась тем, что смогла пробиться из такой небольшой страны, как Белоруссия. Конечно, было бы приятно видеть флаг страны рядом с моим именем. Но я не могу повлиять на эту ситуацию, не могу ничего изменить. Когда бы это ни произошло, я буду рада», — сказала Соболенко на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале турнира.