Ник Кириос: «Я показываю, каким может быть теннис. Раньше это были чистые игроки, без ярких характеров. Я это полностью изменил»

— Я важен, потому что совершенно отличаюсь от других теннисистов. У меня уникальный стиль игры, нет тренера, и я привлекаю новых болельщиков. Где бы я ни играл в последние годы, на меня приходят полные трибуны. Я из тех игроков, на которых людям хочется смотреть. Я показываю, каким может быть теннис. Раньше это были чистые игроки, без ярких характеров. Я это полностью изменил. Привнес немного баскетбольных вайбов. Могу много часов об этом рассказывать, но ограничусь короткой версией. — Вы плохой парень тенниса?- Мне плевать. Я заработал миллионы долларов, могу поддерживать семью, девушку и друзей. Я здоров. Моя карьера — большое достижение. Несмотря на все спорные моменты, этот спорт мне очень много дал. И я очень много работал. Мои хейтеры, ни секунды не сомневаясь, поменялись бы со мной местами. Плохой парень или нет — не имеет значения. Я такой, какой есть. Близкие люди знают, что я очень заботливый. На остальных мне плевать. — Вы любите теннис? Мы часто слышали, что вы бы предпочли карьеру в баскетболе…- Если я бы мог вернуться в прошлое, то попробовал бы баскетбол вместо тенниса. Наверное, мне бы было веселее. В баскетболе мой характер бы больше ценили. Когда мне было 14, отец заставил меня выбрать теннис. Тогда теннис был одним из главных видов спорта в Австралии, а баскетбол был не очень развит. Не было четкого пути из Австралии в НБА. Но нельзя сказать, что это было плохое решение. У меня была невероятная карьера. Жаловаться не на что. Теннис принес мне деньги и возможность помогать другим. Я ею воспользовался. Теннис дал мне ту жизнь, которую я имею.