Шнайдер о том, что выгнала маму с трибун: «Ей очень тяжело — возможно, даже тяжелее, чем мне. Я чувствую ее напряжение и тоже больше нервничаю»

«Я ее выгнала. Ей очень тяжело — возможно, даже тяжелее, чем мне. Я чувствую ее напряжение и тоже больше нервничаю. Так что я ее выгнала. Пусть побережет нервы (смеется).Семье очень тяжело смотреть матчи, но я благодарна им за поддержку. Матч был очень сложным — и физически, и психологически. Первый матч всегда один из самых сложных — новый корт, новые условия, новая атмосфера. Нужно адаптироваться. Так что было непросто, и я горжусь тем, что все преодолела. В первом сете я говорила себе, что все соперницы сильные и будут бороться до конца. Напоминала себе, что будет тяжело, может быть три сета — и нужно бороться».