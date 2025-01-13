Циципас после вылета в 1-м круге AO: «Как теннисист я сейчас намного лучше, чем в начале карьеры — хоть и проигрываю»

«Тогда разум был свежее, я был голодным. Тогда у меня была жажда построить жизнь в теннисе и хорошо начать карьеру. А сейчас я уже довольно состоявшийся, я видел игру, видел совершенно разную игру. Много раз прошел сезон — одни и те же турниры, снова и снова. Но я скажу, что как теннисист я сейчас намного лучше, чем тогда — хоть и проигрываю. Тогда у меня не было такого верхнего вращения, я играл более плоско. И мне кажется, сейчас такое будет работать не так эффективно, как тогда».Также Циципас рассказал, как изменился теннис. «В 2018-м теннис был совершенно другим. Не таким мощным. Сейчас инновации позволяют игрокам подавать еще сильнее, чем раньше. Теннис и раньше был силовым, но не настолько. Сейчас мощь важнее всего — все умеют бить сильно. И если соединить это с точностью, получится идеальный игрок».