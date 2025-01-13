Двукратная чемпионка Australian Open Азаренко проиграла в первом круге

Азаренко — двукратная чемпионка турнира, она брала титулы в 2012-м и 2013-м. Белоруска проиграла в первом круге Australian Open впервые с 2021-го, а на турнире «Большого шлема» в целом — впервые с «Ролан Гаррос»-2023.В матче с Бронцетти 22-я ракетка мира допустила 36 невынужденных ошибок при 29 виннерсах. У соперницы столько же ударов навылет, но всего 21 невынужденная.