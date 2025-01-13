Вторая ракетка мира Швентек вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Во встрече первого раунда вторая ракетка мира одержала победу над чешкой Катериной Синяковой со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.
В следующем круге первого в сезоне турнира Большого шлема Швёнтек, посеянная под вторым номером, сыграет с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой.
В ноябре орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) объявил, что Швёнтек в августе 2024 года сдала положительный допинг-тест, в пробе было обнаружено минимальное содержание триметазидина. Спортсменка смогла доказать, что допинг попал в ее организм случайно через загрязненный препарат мелатонин, который она принимала для улучшения сна. Бывшая первая ракетка мира получила дисквалификацию на один месяц, с учетом отбытого срока ее период истек 4 декабря 2024 года.