Потапова вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Во встрече первого раунда Потапова одержала победу над пробившейся в основную сетку через квалификацию словенкой Тамарой Зиданшек со счетом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.
В следующем круге первого в сезоне турнира Большого шлема Потапова, занимающая 36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с победительницей встречи Анастасия Павлюченкова (Россия, 27-й номер посева) — Юэ Юань (Китай).