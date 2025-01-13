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Потапова вышла во второй круг Australian Open

Потапова вышла во второй круг Australian Open, обыграв Зиданшек.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Во встрече первого раунда Потапова одержала победу над пробившейся в основную сетку через квалификацию словенкой Тамарой Зиданшек со счетом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

В следующем круге первого в сезоне турнира Большого шлема Потапова, занимающая 36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с победительницей встречи Анастасия Павлюченкова (Россия, 27-й номер посева) — Юэ Юань (Китай).