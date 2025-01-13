Российская теннисистка выгнала мать с трибун во время матча на Australian Open

По словам спортсменки, игра далась матери очень тяжело. «Я чувствую ее напряжение, из‑за чего я тоже начинаю нервничать еще больше», — заявила Шнайдер.
Россиянка добавила, что стартовать на турнире всегда сложно. «Новые корты, новые условия, новая атмосфера, нужно к ним привыкнуть. Считаю, что неплохо сыграла и довольна собой», — заявила Шнайдер.
Встреча Шнайдер с Коччаретто прошла в ночь на понедельник, 13 января. Россиянка одержала победу со счетом 7:6, 6:4. Во втором круге она сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.